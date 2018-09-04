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Bu haber 04 Eylül 2018 22:15:43 Tarihinde eklenmiştir.

Demirkol’un Eğitime Büyük Katkısı, 130’u Kazandı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un, gençlerin eğitimi için başlattığı üniversite hazırlık kurslarında ders çalışarak, rehberlik hizmeti verilen 130 öğrenci, Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversitelere yerleşti.

Demirkol’un Eğitime Büyük Katkısı, 130’u Kazandı

Önemsediği gençlere, sosyal ve kültürel alanlar ile eğitimleri için çalışmalar yapan Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik 2074 yılının başında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi kuruldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) yönelik eğitimler verilen ve bugüne kadar 2061 kişinin faydalandığı kurslarda; eşit ağırlık, sayısal ve sözel bölüm dersleriyle ilgili 16 öğretmen görev yapıyor.

Hafta içi saat 8.00 ile 16.30 saatleri arasında hizmet veren çalışma salonlarında; deneme sınavları, okula destek dersleri, rehberlik hizmetleri, ders takibi, eğitim koçluğu ve disiplinli eğitim bilgilendirme gibi hizmetler veriliyor. Gece saat 24’e kadar açık olan kütüphaneler ile de, öğrenci ve mezunlar, ders saatleri sonrasında da kendileri için hazırlanan ortamlarda ders çalışma imkanı buluyor.
                                       
Çalışma salonlarında YKS’ye hazırlanan 130 öğrenci; Mimarlık, Hukuk, Bilgisayar Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Çocuk Gelişimi, Beden Eğitimi ve Spor, İlahiyat, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Maliye, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Hemşirelik ve Kamu Yönetimi gibi 4 yıllık bölümler ve ön lisans bölümler ile Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversiteleri kazanma şansını yakaladı. Öğrenciler, Haliliye Belediyesinin açtığı salonlardan dolayı Başkan Fevzi Demirkol’a ve ekibine teşekkür etti.
 
Öte yandan, eğitim merkezi bünyesinde YKS tercih döneminde, tercih merkezi kurmuştu.
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