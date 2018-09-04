Demirkol’un Eğitime Büyük Katkısı, 130’u Kazandı

Hafta içi saat 8.00 ile 16.30 saatleri arasında hizmet veren çalışma salonlarında; deneme sınavları, okula destek dersleri, rehberlik hizmetleri, ders takibi, eğitim koçluğu ve disiplinli eğitim bilgilendirme gibi hizmetler veriliyor. Gece saat 24’e kadar açık olan kütüphaneler ile de, öğrenci ve mezunlar, ders saatleri sonrasında da kendileri için hazırlanan ortamlarda ders çalışma imkanı buluyor.
Çalışma salonlarında YKS’ye hazırlanan 130 öğrenci; Mimarlık, Hukuk, Bilgisayar Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Çocuk Gelişimi, Beden Eğitimi ve Spor, İlahiyat, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Maliye, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Hemşirelik ve Kamu Yönetimi gibi 4 yıllık bölümler ve ön lisans bölümler ile Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversiteleri kazanma şansını yakaladı. Öğrenciler, Haliliye Belediyesinin açtığı salonlardan dolayı Başkan Fevzi Demirkol’a ve ekibine teşekkür etti.
Öte yandan, eğitim merkezi bünyesinde YKS tercih döneminde, tercih merkezi kurmuştu.
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