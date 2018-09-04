Peltek Uyardı, Ciddi Zarar Verir

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, son günlerde para piyasalarında yaşanan dalgalanma neticesinde ürünlere yapılan zam ve ürün stoklarıyla ilgili bir açıklama yaparak, para piyasalarında yaşanan dalgalanmayı fırsata çevirmenin ve ürünleri stoklamanın ekonomiye ciddi zarar vereceğini söyledi.

Başkan Peltek, açıklamasında şunları kaydetti: “Vatandaşlarımızın direkt alım gücünü hedef alarak yapılan her türlü fiil, asla tasvip etmediğimiz adımlardır. Herkesin fedakârlık yapmak zorunda olduğu bu dönemde, fırsatçılık yapmak, krizleri fırsat olarak görmek hiçbir etik anlayışla bağdaşmaz. Ayrıca, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları ve stokçuluk gibi piyasa fiyat dengesini bozucu davranışlar, milli ekonomimize de çok ciddi zarar verir. Son dönemde döviz kurlarındaki yaşanan dalgalanma, büyük şirketlerden küçük esnafa ve vatandaşa kadar etkili oldu. Dolayısıyla ekonomik anlamda tüm vatandaşların üzerinde bir baskı oluştu. Bu durumu ortadan kaldırmak için hükümetimiz bir dizi tedbirler aldığını açıkladı. Hükümetimizin uyguladığı eylem planı, ekonomik kurum ve kuruluşların aldığı tedbirleri Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak destekliyoruz.

Eylem planının yanı sıra, yerli üretimi artırarak ihracatı rakamlarını yükseltmek, tasarruf tedbirlerini uygulamak da biz vatandaşlara düşen en önemli görevdir” dedi.