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Bu haber 04 Eylül 2018 11:45:32 Tarihinde eklenmiştir.

Telefonu Yavaşlayanlar Dikkat, Dolandırılıyor Olabilirsiniz

Eğer Android telefonunuzun arayüzünde gecikmeler yaşanıyorsa, pil ömrü aşırı bir biçimde azaldıysa ve kısa sürede ısınma yaşıyorsa, cihazınız tehdit altında olabilir.

Telefonu Yavaşlayanlar Dikkat, Dolandırılıyor Olabilirsiniz

Akıllı telefonlarda hack olayları ile ilgili haberler sık sık basının gündemine geliyor. Bilindiği gibi kripto para madencileri bu işlemler için bilgisayarlar kullanıyor, akıllı telefonlar da bilgisayar sisteminden çok da uzak olmayan bir şekilde çalıştığı içni kripto madencilerin hedefinde olabiliyor.
 

TELEFONU YAVAŞLAYANLAR DİKKAT!


Shiftdelete tarafından aktarılan haberlere göre, kripto madencilerin bulduğu yeni zararlı yazılımlar, birden fazla Android akıllı telefonun kontrolünü ele geçirip işlem gücünü birbirine bağlıyor. Yazılım tek başına değil, birden fazla telefonda aktif olduğu için, kullanıcılar farkında bile olmadan bu durumdan etkilenebiliyorlar.

GOOGLE PLAY’DEKİ OYUNLARA YÖNELDİLER


Bug Swasher isimli oyun bu noktada önemli bir örnek. Milyonlarca kullanıcı tarafından indirilen bu oyun, kullanıcılar farklında bile olmadan, telefonları kripto maden ocağına çeviriyor. Temmuz ayında Google'ın kripto para madenciliği yapan uygulamalara Google Play‘de yasak koymasının ardından, madenciler zararlı yazılımları popüler uygulamalara gizleyerek, bu işi devam ettirmeye başladılar.
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5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
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17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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