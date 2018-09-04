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Bu haber 04 Eylül 2018 09:30:32 Tarihinde eklenmiştir.

Yol Ortasında Kurşuna Dizmişti, Nedeni Ortaya Çıktı

Silahlı çatışmaya ‘yasak ilişki’nin neden olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, ölen polis memurunun eşinin astsubayla ilişkisi vardı ve sabah karşılaşan polis ile astsubay bu yüzden tartıştı.

Yol Ortasında Kurşuna Dizmişti, Nedeni Ortaya Çıktı

Sancaktepe'de sabah saat 07:30 sıralarında sokak ortasında bir astsubay ile bir polis arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda polis hayatını kaybederken, polisin eşi ve astsubay ise yaralandı. Olayın nedeni ise polisin araştırmasıyla ortaya çıktı. Habertürk 'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; sabah eşi Deniz A. ile birlikte evden çıkan polis memuru Süleyman A.,sokakta servis bekleyen Astsubay Aslan S. ile karşılaştı.

ÇATIŞMA ÇIKTI


Burada polis memuru ile astsubay arasından tartışma çıktı. Bu sırada arabada bekleyen polis memurunun eşi Deniz A., ikilinin yanına geldi. Büyüyen tartışma silahlı çatışmaya döndü. Yaşanan çatışmada polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti.  Astsubay Aslan S. ağır yaralandı. Polis memurununun  Ceza İnfaz Koruma memuru olan eşi Deniz A. ise hafif şekilde yaralandı.

YASAK İLİŞKİ İDDİASI


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polisin ulaştığı bilgilere göre çatışmanın yasak ilişki iddiası yüzünden yaşandığı belirtildi. İddialara göre polis memurunun eşi, astsubayla yasak ilişki yaşıyordu. Bu iddialar üzerine polis memuru, sabah karşılaştığı astsubayla ile bu yüzden tartıştı ve tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.
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