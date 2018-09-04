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Bu haber 04 Eylül 2018 12:30:32 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Fetö Davası Sanığı Eski Müfettişe Hapis

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa'da Fetö Davası Sanığı Eski Müfettişe Hapis

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan eski vergi müfettişi Kaan Ersoylu ile avukatı katıldı. Savunmasında FETÖ'yle ilişkisinin bulunmadığını ileri süren sanık Ersoylu, hakkındaki suçlamaları reddetti.

ByLock’u Kullandığı İçin Ceza Aldı

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün şifreli yazışma programı ByLock'u sıklıkla kullandığı tespitinin dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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Şanlıurfa'da Fetö Davası Sanığı Eski Müfettişe Hapis
Şanlıurfa'da Fetö Davası Sanığı Eski Müfettişe Hapis
Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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