Urfa’da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Alevler Tarlaya Sıçradı

Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Şanlıurfa'da otoyolda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgilerde, İbrahim Demir yönetimindeki 63 LM 825 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 97. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeyken alev aldı.Sürücünün kendi imkânlarıyla çıktığı araçtaki alevler, yol kenarında bulunan tarlaya sıçradı. Yer yer 5 metreye kadar yükselen alevlerin neden olduğu duman yüzünden otoyoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı.Tarla ve otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.