Urfa’da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Edinilen bilgilerde, İbrahim Demir yönetimindeki 63 LM 825 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 97. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeyken alev aldı.
Alevler Tarlaya SıçradıSürücünün kendi imkânlarıyla çıktığı araçtaki alevler, yol kenarında bulunan tarlaya sıçradı. Yer yer 5 metreye kadar yükselen alevlerin neden olduğu duman yüzünden otoyoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı.
Araç Kullanılamaz Hale GeldiTarla ve otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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