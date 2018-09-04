Onlar Yerli ve İthal ürünleri Böyle Ayırdılar

Ambalajların Arkasını Okumaya Gerek Yok

*Yerli Ürünlere Kalp *

Türkiye’de De Yapılmalı

Litvanya’daki marketlerde yerli ve ithal ürünler çok kolay bir şekilde ayrıt edile biliniyor. Alışveriş yapan müşteriler yerli ürünlerin hangisi olduğunu ürünün arkasında bulunan açıklamaları okumadan da bulabiliyor.Alışverişlerde birçoğumuzun dikkat ettiği bazılarımızın ise çok da dikkate alamadığı önemli ayrıntılardan bir tanesi de alacağımız ürünün yerli ve ithal olmasıdır.Hemen hemen bütün ürünlerin ambalajlarda yazan küçük açıklamaların içinde saklı olan yerli ve ithal ibaresini bulmak oldukça zor ve zaman kaybı… Bu soruna büyük bir çözüm Litvanya’dan geldi. Litvanya marketlerinde yerli ve ithal ürünleri ayırt etmek çok kolay.Raflardaki ürün fiyatlarının yazdığı kısımda yerli olan ürünlerin yanına kalp içinde Litvanya bayrağı bulunuyor. Böylece müşteriler tek bir bakışta yerli ve ithal ürünü birbirinden ayırabiliyorlar.Özellikle ekonomik sorunlarla boğuştuğumuz şu dönemlerde Türkiye’de de böyle bir uygulamanın yapılması yerli ürünlerin kullanımını arttırmak ve teşvik etmek amacıyla önem arz etmektedir.İşte Litvanya marketlerinde yerli ve ithal ürün ayrımı,