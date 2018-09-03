Harran Üniversitesi’nde Öğrenci Kayıtları Başladı

Harran Üniversitesi’ne bağlı 14 Fakülte, 4 Yüksekokul ve 13 Meslek Yüksekokulu’nda yeni yerleşen öğrencilerin kayıtlarına 3 Eylül 2018 Pazartesi günü itibariyle başladı.Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan Mimarlık Bölümüne 60 öğrenci, Sinema Televizyon Bölümüne 60 öğrenci ile bu yıl eğitim öğretime başladı. Ayrıca bu yıl Diş Hekimliği Fakültesi 60 öğrenci ile eğitime başlayacak. Bu yıl açılan yeni bölümlerle Harran Üniversitesinde toplam öğrenci rakamının 30 binin üzerine çıkması hedefleniyor.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan sekiz bölüme 260’i öğrenci, İlahiyat Fakültesi İkinci Öğretime 120 öğrenci, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne de 60 öğrenci ile yeni eğitim-öğretime başlayacak. Yine bu yıl açılacak olan Matematik Öğretmenliği ve Turist Rehberliği ile beraber üniversite bünyesinde 50’nin üzerinde yeni bölüm açılıyor. Harran Üniversitesi bunun yanı sıra yabancı öğrenci Sınavı ile 3000’in üzerinde yabancı öğrenci alımı da yapacak.Şanlıurfa’ya ve Harran Üniversitesine her gün yeni bölümler kazandırmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın; “Özellikle Mimarlık bölümü önemli bir bölümdür. Yıllardır bu bölümün açılması için çalışmalar devam ediyordu, uzun uğraşlarımız neticesinde bu yıl öğrenci alımına başlıyoruz. Bir de tarihi mekânlarıyla önemli bir çekim merkezi olan Şanlıurfa için oldukça önemli olduğunu düşündüğüm Sinema-TV Bölümünü de bu yıl açtık. Şehrimize ve üniversitemize hayırlı olsun. Hukuk Fakültesi için de YÖK’ten onay aldık. Bakanlar kurulundan geçmesi durumunda 2019-2020 yılında öğrenci alımına başlayacağız” dedi.Peygamberler şehri Şanlıurfa’nın hak ettiği yere gelmesi için Üniversite olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getiren Rektör Taşaltın; “Yine bu yıl ilk kez öğrenci alacağımız Turist Rehberliği programı ile Urfa’mızın kültür turizmine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Üniversite olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yaparak, şehrimizin eğitim alanında kalkınmasına katkı sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.