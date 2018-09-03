Başkan Demirkol, Kırsal Mahallelere Çıkarma Yaptı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Pazar mesaisinde 11 kırsal mahalleyi ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. İrice Mahallesi Düzenli Sokakta yapımı devam eden çok amaçlı kültür evi inşaatında da, incelemelerde bulunan Başkan Demirkol, “Halkımızın daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir Haliliye’de yaşaması için çalışıyoruz” dedi.

Her Pazar günü kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip, yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Fevzi Demirkol, geçen Pazar günü de 11 kırsal mahalleyi ziyaret etti. Açıkyazı Mahallesi Aşağı Başak Mezrası, Bakımlı Mahallesi, Derman Mahallesi, Karahisar Mahallesi, Çanakçı Mahallesi Pırpır Mezrası ve Sarpdere Mahallesini ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Demirkol, Akdoğan Mahallesi, Yarımsu Mahallesi, Köse Mahallesi ve Bakımlı Mahallesi Çiçek Mezrasını da AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ile birlikte ziyaret etti. Ziyaret ettiği mahallelerde, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili de mahalle sakinlerine bilgiler verdi.

BAŞKAN DEMİRKOL’UN BİR KALICI ESERİ DE, DÜZENLİ’DE YÜKSELİYOR

Başkan Fevzi Demirkol, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında İrice Mahallesine bağlı Düzenli Mezrasını da ziyaret etti. Yapımı devam eden çok amaçlı kültür evinin inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Demirkol, inşaatta görevli işçilerle de sohbet etti.

Haliliye Belediyesi olarak merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalıştıklarının altını çizen Başkan Demirkol, incelemelerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kırsal mahallelerdeki halkımızı ziyaret edip, bu bölgede bulunan çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Haliliye Belediyesi olarak göreve başladığımız günden bugüne, kırsal ve kent merkezi ayrımı gözetmeden; halkımızın daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir Haliliye’de yaşaması için çalışıyoruz. Haliliye kırsalında, vatandaşlarımızın acılı günlerinde taziye amaçlı, sevinçli günlerinde nişan ve düğün törenlerini yaptıkları, çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin eğitim aldıkları, çok amaçlı kültür evi inşaatlarımız devam ediyor. Haliliye Belediyesi olarak daha öncesinde 300 nüfusu baz alarak yapmış olduğumuz hizmetimiz, şuanda 200 nüfus olarak devam etmektedir. Bu tesislerimiz halkımıza hayırlı olsun. Düzenli’de inşa halindeki çok amaçlı kültür evimizi inceledik ve bu inşaatımızın da kabası bitmiş durumdadır.”

Başkan Fevzi Demirkol, incelemelerini tamamladıktan sonra kırsal mahallelerden ayrıldı.