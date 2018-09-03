Urfa’da Maganda Kurşunu Can Aldı

Düğün Halayını İzliyordu

Dün Halfeti’de düzenlenen bir düğün töreninde, magandalar tarafından havaya açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı, hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı.Olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Salmanlı mahallesinde ki akrabalarının düğününe katılan 53 yaşındaki Bekir Gören, halayı izlerken havaya açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Gören, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Talihsiz adamın cenazesi morga kaldırılırken jandarma, havaya ateş açan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.