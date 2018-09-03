Urfa'da Feci Kaza, 4 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Direksiyon hakimiyetini Kaybetti

Hastaneye Kaldırılan Bebek Kurtarılamadı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 aylık bebek hayatını kaybetti. Kazada anne baba ise yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolu'nun 98. kilometresinde meydana geldi. Mahir Ü. yönetimindeki 16 JBN 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi.Kazada sürücü, eşi Elif ile 4 aylık kızı Zeynep Hüma Ü. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeynep bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ve babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.