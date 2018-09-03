Un'a Zam! Ekmek Fiyatlarını Da Etkileyecek

Un Fiyatları Ne Kadar Oldu

Ekonomik kriz halkın temel gıdasının üretildiği un fiyatlarını da etkiledi. Daha önce 95 liraya satılan 50 kiloluk un çuvalının fiyatı 175 lira oldu.Bir ay içinde 50 kiloluk un çuvalı önce 150 daha sonra da 175 liraya çıktı. ‘'Bir an önce önlem alınmalı. Önlem alınmadığı takdirde fırıncılar da ekmeklere zam yapmak zorunda kalacak.31 Ağustos Cuma günü yapılan toplantıda un satış fiyatları maliyet hesaplamalarına göre revize edildi. Buna göre tavsiye edilen un satış fiyatları ve vade oranları aşağıda belirtilen şekilde olmuştur.