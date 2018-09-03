Fuat Erbülbül Nevali Hotele Kaleminin Sivri Ucuyla Dokundu

Urfa.com yazarlarından Fuat Erbülbül kendi köşesinde Şanlıurfa’da faaliyet gösterip de Fethiyespor’a sponsor olan Nevali Hotel ile ilgili bir yazı yayınladı.Fuat Erbülbül yazısında şunları dile getirdi;İmam Aslan olunca. Cemaati kuzu olurmuş.Evet Şanlıurfa’nın sırtından yeşil alan arazilerin üstene çöken. Şaibeli ruhsatlar alan. Yimpaş’ı feto’cülerle iş tutup bir güzel yiyen Aslan’dan bahsetmek istiyorum.Şehrin tek markası olan Şanlıurfaspor’a maddi destek vermedikleri gibi Fethiye’ yi fethetmek için türlü oyunlarla ele geçirdikleri ve de ismini “Ne vali” olarak koydukları otellerinde misafir ederek sponsor olmuşlar.O Aslan ki Ne vali’ ler le iş tutmuştur.Yusuf yusuf etikleri, yavaş yavaş can aldıkları dönemin feto’cular ile iş tutup Urfa’nın genetiğiyle oynamışlardırO dönemlerde servetlerine servet kattıkları yetmiyormuş gibi Urfa’nın ticaretine yön vermişlerdir. Bakın bu Aslan’ lar la yol yürüyen çakal’lar kimlerdir?Şanlıurfa medyasına bir reklamı bile çok gören bu aile, menfaatleri kesiştiğinde fetocu’luk tan içeri alınan sözde gazetci’nin marifetleriyle yine feto’cu faaliyetlerinden dolayı kapatılan malum siteye zamanında reklam adı altında milyarlarca para aktarmışlardır.Yani demem o ki, dün sosyal medyada “Nevali otel fethiye spor’a konaklama sponsoru olmuş” haberine hiç şaşırmadım.Çünkü bu Aslan, ülkeyi parçalamak isteyen 15 temmuz çakaları ile av yapmış. Vakti zamanında yol yürümüştür.Urfalılar buna şaşırmıyorlar da, Urfaspor’a neden sponsor olmadığına mı şaşırıyorlar?Ülkeyi satanlarla kol kola iç içe olan bu zihiyet elbette doğduğu yere ihanet edecek.Elbette Urfaspor’a sponsor olmayacaktır.Çünkü artık onlarda biliyor ki düzen eski düzen değil.Urfa’da istedikleri gibi at koşturamayacaklar.Artık Ne vali’nin vali’si yok.Milletin valisi var.Milletin iradesi var, milletin sesi var, milletin medyası var.İşte bu millet, bu memleket, bu şehrin tek marka değeri olan Urfaspor’a sahip çıkmayanları af etmeyecek.Bu günden tezi yok Nevali oteli boykot ederek gereken dersi vereceklerdir.Eee ne demişler ?“Yigit doğduğu yerden, aslan yattığı yerden beli olur”Bu son olayla aslanın yatacak yavrusunun kaçacak yeri kalmamıştır.Aslan ormanına ihanet ederse yolu engin, eşeği çetin olurmuş!