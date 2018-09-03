22 Kişide Şarbon Şüphesi! Paniğe Neden Oldu

Cumhuriyet’ten edinilen bilgilere göre, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 kişinin yapılan tetkikler sonucu karantinaya alınmadığı öğrenilirken, Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde ise araştırmaların sürdüğü öğrenildi.
Bakan'dan AçıklamaTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi. Pakdemirli bir televizyon kanalına bağlanarak canlı yayında şunları söyledi:
"Büyükçekmece Silivri Mahallesi'nde vatandaşlarımız özel bir işletemden kurbanı almış. Kurbanı kesip 2-3 kilo kadar da et tüketmişler. Etlerin kokuşması üzerine 28 Ağustos tarihinde Pendik Veteriner Araştırma Enstitisüne başvuru yapmışlar. 31 Ağustos itibariyle başvuruları sonuçlanmış. Etlerde Şarbon çıkmış. Etler hemen bakanlığımızın personeli tarafından imha edilmiş. Tarım Orman İlçe müdürlüğü Sağlık Bakanlığı'na bilgi vermiş. Etlerle temas ihtimali olan 28 kişi tespit edilmiş, 22 kişi hastaneye ulaşmış. Bir kısmının hastanelere ulaştırılma süreci devam ediyor. 22 kişinin 13'ü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 9 kişisi de Haseki Eğim ve Araştırma Hastanesine başvurmuş. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 6 kişi hemen taburcu olmuş. 4 vatandaşımızda el ve bileklerinde deri şarbonu şüphesi var. İleri tespit gerekiyor. Bu hastenemizde 3 kişi de tedbiren tutuluyor.
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