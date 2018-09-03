22 Kişide Şarbon Şüphesi! Paniğe Neden Oldu

Bakan'dan Açıklama

22 Kişiden 4'ünde Şarbon Şüphesi Var

Vatandaşlar Gönül Rahatlığı İle Et Yiyebilirler

ŞARBON HASTALIĞI NEDİR?

İstanbul’da yedikleri etten şüphelenip Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran çok sayıda kişi şarbon şüphesi nedeniyle araştırma altına alındı.Cumhuriyet’ten edinilen bilgilere göre, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 kişinin yapılan tetkikler sonucu karantinaya alınmadığı öğrenilirken, Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde ise araştırmaların sürdüğü öğrenildi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi. Pakdemirli bir televizyon kanalına bağlanarak canlı yayında şunları söyledi:"Büyükçekmece Silivri Mahallesi'nde vatandaşlarımız özel bir işletemden kurbanı almış. Kurbanı kesip 2-3 kilo kadar da et tüketmişler. Etlerin kokuşması üzerine 28 Ağustos tarihinde Pendik Veteriner Araştırma Enstitisüne başvuru yapmışlar. 31 Ağustos itibariyle başvuruları sonuçlanmış. Etlerde Şarbon çıkmış. Etler hemen bakanlığımızın personeli tarafından imha edilmiş. Tarım Orman İlçe müdürlüğü Sağlık Bakanlığı'na bilgi vermiş. Etlerle temas ihtimali olan 28 kişi tespit edilmiş, 22 kişi hastaneye ulaşmış. Bir kısmının hastanelere ulaştırılma süreci devam ediyor. 22 kişinin 13'ü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 9 kişisi de Haseki Eğim ve Araştırma Hastanesine başvurmuş. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 6 kişi hemen taburcu olmuş. 4 vatandaşımızda el ve bileklerinde deri şarbonu şüphesi var. İleri tespit gerekiyor. Bu hastenemizde 3 kişi de tedbiren tutuluyor.Haseki Hastenemize başvuran 9 kişiden, 8'i taburcu olmuş. Bir hastamızda yine faranjit semptomu var. Toplamda başvuran 22 kişinin 4'ünde şarbon ihtimali üzerinde duruluyor.Bakanlığımız daha önce de olduğu gibi önlemleri ivedilikle alıyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile et yiyebilirler."Bakteriyel bir hastalık olan şarbon, ot yiyen hayvanlardan insanlara temas yolu ile geçen ve kimi zaman ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Şarbon hastalığının mikrobu Bacillus antracis denen bir bakteridir. Toprakta ve meralarda bulunabilen bu bakteri temas durumunda bulaşabileceği gibi solunum yolu ile bulaşması durumunda oldukça tehlikelidir. Bunu önlemek için bir aşı geliştirilmiştir. Bu aşının % 90’ın üzerinde koruyucu olduğu tahmin edilmektedir.