Bu Aşçı, Karpuzu Tuval Olarak Kullanıyor

Aşçının Ellerinden Karpuz SanatıMerkez Antakya ilçesinde bir işletmede aşçılık yapan Halil Bozkurt'un (30), karpuz üzerine yaptığı resimler görenlerin ilgisini çekiyor.
Uzun süre Antalya'daki otellerde aşçılık yaptıktan sonra memleketi Hatay'a dönen Bozkurt, boş vakitlerini neşter, ustura ve ince uçlu bıçak yardımıyla karpuz üzerine işleme yaparak değerlendiriyor. Bozkurt, bir resmi yaklaşık 4 saatte tamamlıyor.
Türk ve Dünyaca Ünlüleri Karpuza İşlediİşten arta kalan zamanlarda çalışmalarını yürüten Bozkurt, şu ana kadar Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Barış Manço, Cem Karaca, Michael Jackson, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Angelina Jolie, Lana Del Rey, Charlie Chaplin, Bob Marley, Jason Statham ve Marilyn Monroe gibi dünyaca ünlü yerli ve yabancı isimlerin resimlerini karpuz üzerine aktardı.
Aşçı Halil Bozkurt, yaptığı açıklamada, karpuzu resme dönüştürmekten büyük keyif aldığını söyledi.
Yıllarca tatil yörelerinde çalıştığını ifade eden Bozkurt, "Resme merakım çocukluktan bu yana vardı. Boş zamanlarımda resim çiziyorum. Aşçı olduğum için aklıma resimleri karpuza aktarmak geldi." dedi.
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