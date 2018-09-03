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Bu haber 03 Eylül 2018 18:30:48 Tarihinde eklenmiştir.

Yardım Paraları İle Tatile Çıktılar

NEW JERSEY’de Kate McClure, geçen yıl arabasının benzini bittiği için yolda kalmış, Johnny Bobbitt adlı evsiz gazi cebindeki son 20 doları vererek McClure’e yardım etmişti.

Yardım Paraları İle Tatile Çıktılar

ABD’de evsiz bir adam için topladıkları yardım paralarını lüks tatilde harcayan 2 sevgili, paraları geri ödemeye mahkûm edildi.

NEW JERSEY’de Kate McClure, geçen yıl arabasının benzini bittiği için yolda kalmış, Johnny Bobbitt adlı evsiz gazi cebindeki son 20 doları vererek McClure’e yardım etmişti. McClure, erkek arkadaşı Mark D’Amico ile başlattıkları yardım kampanyasında Bobbitt için yaklaşık 400 bin dolar (2.6 milyon TL) topladı. Ancak Bobbitt, çiftin daha sonra paraları lüks tatillerde harcadıklarını iddia etti.

‘UYUŞTURUCUYA HARCIYOR’


Çift ise Bobbitt’i verdikleri parayı uyuşturucuya harcamakla suçladı. NBC’ye konuşan D’Amico, Bobbitt’in 13 gün içinde uyuşturucuya 25 bin dolar harcadığını iddia etti. McClure ve sevgilisini araştıran Amerikan basını da yardım parasının başka amaçlar için kullanıldığına dair bilgilere ulaştı. 35 yaşındaki Bobbit bunun üzerine geçen salı günü çifte “dolandırıcılık ve komplo” suçlarından dava açtı. Mahkeme sevgilileri paraları evsize geri ödemeye mahkûm etti.
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Yardım Paraları İle Tatile Çıktılar
Yardım Paraları İle Tatile Çıktılar
NEW JERSEY’de Kate McClure, geçen yıl arabasının benzini bittiği için yolda kalmış, Johnny Bobbitt adlı evsiz gazi cebindeki son 20 doları vererek McClure’e yardım etmişti.
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