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Bu haber 03 Eylül 2018 10:24:46 Tarihinde eklenmiştir.

Devre Arasında Oturan Polislere büyük Tepki

Osman Çetin isimli şahıs, Beşiktaş maçında devre arasında oturmak istediği yerde polisler oturuyor diye tepki gösterdi.

Devre Arasında Oturan Polislere büyük Tepki

Beşiktaş-Partizan maçında devre arası verilmesi ile dinlenmek isteyen Beşiktaşlı taraftar oturmak istediği yerde polisler oturuyor diye tepki gösterdi.
 

Polis İşgali Altında

Maçtan sonra devre arasında oturmak istediği yerde 20’ye yakın polisin dinlenmesine tepki gösteren Osman çetin isimli şahıs, “4.750 TL’ye kombine bilet aldım devre arasında oturmak istediğim yer polis işgali altında… Açıklaması var mı?” ifadelerini kullandığı tweet sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sabahın 8’inden beridir görevde olan polislerin 15 dakika dinlenmelerine tahammül edemeyen Beşiktaşlı taraftara gösterilen tepkiler çığ gibi büyüdü.

15 Dakika Oturduk Onu Bile Çok Görüyorlar

Polislerin devre arasında oturduğu alanda çekilen fotoğrafta polis arkadaşını gören bir başka polis ise durumu öğrenmek için fotoğrafta gördüğü arkadaşından bilgi aldı. Polis arakadaşlarına sizinle ilgili böyle bir şikayet yayınlandı, durum nedir? diye soran diğer polis, osman Çetin isimli vatandaşa şu cevabı verdi,

 “Fotoğraftakilerden biri okuldan arkadaşım. Az önce konuştuk. Sabah 08.00’dan beri görevdeler. 4 saat maçta oturmadılar. ‘15 dakika oturduk, onu bile çok gördüler’ diyor”

 

Sen Rahat Maç İzle Diye Polisler Şehit Oldu

Olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. bir vatandaşın yaptığı, “Polislere 15 dakika oturmayı bile çok gören zihniyetlere söyleyebilecek bir şey bulamıyorum. Zira onun gibiler rahat rahat maç izlesin diye 36 polis orada şehit olmuştu” yorumu en çok dikkat çekenler arasında yer aldı.

 

Vodafone Arena’da Ne Olmuştu?

İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında akşamı düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, sekizi sivil en az 44 kişi hayatını kaybetmiş, Saldırıyı, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlenmişti.


 
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Spor
Devre Arasında Oturan Polislere büyük Tepki
Devre Arasında Oturan Polislere büyük Tepki
Osman Çetin isimli şahıs, Beşiktaş maçında devre arasında oturmak istediği yerde polisler oturuyor diye tepki gösterdi.
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3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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