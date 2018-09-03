Devre Arasında Oturan Polislere büyük Tepki

Polis İşgali Altında

15 Dakika Oturduk Onu Bile Çok Görüyorlar

Sen Rahat Maç İzle Diye Polisler Şehit Oldu

Vodafone Arena’da Ne Olmuştu?

Beşiktaş-Partizan maçında devre arası verilmesi ile dinlenmek isteyen Beşiktaşlı taraftar oturmak istediği yerde polisler oturuyor diye tepki gösterdi.Maçtan sonra devre arasında oturmak istediği yerde 20’ye yakın polisin dinlenmesine tepki gösteren Osman çetin isimli şahıs, “4.750 TL’ye kombine bilet aldım devre arasında oturmak istediğim yer polis işgali altında… Açıklaması var mı?” ifadelerini kullandığı tweet sosyal medyada tepkilere neden oldu.Sabahın 8’inden beridir görevde olan polislerin 15 dakika dinlenmelerine tahammül edemeyen Beşiktaşlı taraftara gösterilen tepkiler çığ gibi büyüdü.Polislerin devre arasında oturduğu alanda çekilen fotoğrafta polis arkadaşını gören bir başka polis ise durumu öğrenmek için fotoğrafta gördüğü arkadaşından bilgi aldı. Polis arakadaşlarına sizinle ilgili böyle bir şikayet yayınlandı, durum nedir? diye soran diğer polis, osman Çetin isimli vatandaşa şu cevabı verdi,“Fotoğraftakilerden biri okuldan arkadaşım. Az önce konuştuk. Sabah 08.00’dan beri görevdeler. 4 saat maçta oturmadılar. ‘15 dakika oturduk, onu bile çok gördüler’ diyor”Olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. bir vatandaşın yaptığı, “Polislere 15 dakika oturmayı bile çok gören zihniyetlere söyleyebilecek bir şey bulamıyorum. Zira onun gibiler rahat rahat maç izlesin diye 36 polis orada şehit olmuştu” yorumu en çok dikkat çekenler arasında yer aldı.İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında akşamı düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, sekizi sivil en az 44 kişi hayatını kaybetmiş, Saldırıyı, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlenmişti.