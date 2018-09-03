Devre Arasında Oturan Polislere büyük Tepki

Polis İşgali AltındaMaçtan sonra devre arasında oturmak istediği yerde 20’ye yakın polisin dinlenmesine tepki gösteren Osman çetin isimli şahıs, “4.750 TL’ye kombine bilet aldım devre arasında oturmak istediğim yer polis işgali altında… Açıklaması var mı?” ifadelerini kullandığı tweet sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Sabahın 8’inden beridir görevde olan polislerin 15 dakika dinlenmelerine tahammül edemeyen Beşiktaşlı taraftara gösterilen tepkiler çığ gibi büyüdü.
15 Dakika Oturduk Onu Bile Çok GörüyorlarPolislerin devre arasında oturduğu alanda çekilen fotoğrafta polis arkadaşını gören bir başka polis ise durumu öğrenmek için fotoğrafta gördüğü arkadaşından bilgi aldı. Polis arakadaşlarına sizinle ilgili böyle bir şikayet yayınlandı, durum nedir? diye soran diğer polis, osman Çetin isimli vatandaşa şu cevabı verdi,
“Fotoğraftakilerden biri okuldan arkadaşım. Az önce konuştuk. Sabah 08.00’dan beri görevdeler. 4 saat maçta oturmadılar. ‘15 dakika oturduk, onu bile çok gördüler’ diyor”
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