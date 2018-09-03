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Bu haber 03 Eylül 2018 11:45:58 Tarihinde eklenmiştir.

Vahşeti Ortaya Çıkaran Gazetecilere Hapis Cezası

Muhabirler, 13 Aralık'ta ellerinde Arakan eyaletindeki bir mevkinin haritası ve askeri raporların bulunması üzerine Devlet Sırları Yasası çerçevesinde tutuklanmıştı.

Vahşeti Ortaya Çıkaran Gazetecilere Hapis Cezası

Son dakika... Myanmar'da Roghinya krizini haber yapan iki Reuters muhabiri 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo yaklaşık bir yıldır tutuklu yargılanıyordu. 

Reuters'ın genel yayın yönetmeni Stephen J. Adler, "Bugün Myanmar için, Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo için ve tüm dünya basını için üzücü bir gün. İşini iyi yapan iki muhabir, baskı uygulanarak ve hata yaptıklarına dair herhangi bir kanıt olmadan 9 aylarını hapishanede geçirdi. Gazetecilerin özgürlükleri ellerinden alınmaya halen devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Muhabirler, 13 Aralık'ta ellerinde Arakan eyaletindeki bir mevkinin haritası ve askeri raporların bulunması üzerine Devlet Sırları Yasası çerçevesinde tutuklanmıştı.

Myanmar'da parlamento binası yakınında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Lau Hon Meng ve Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı şoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe da ruhsatsız drone bulundurmaktan yargılanmıştı. TRT World adına çalışan 4 kişi, 10 Kasım'da ikişer ay hapse mahkum edilmişti.

Myanmar yönetiminin özellikle orduyla bağlantılı konularda özgür basına baskıyı artırdığı ifade ediliyor.

Reuters haber ajansı, geçtiğimiz yıl Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanların (Rohingyalar) askerler ve köylüler tarafından öldürülmesine ilişkin bir araştırmanın detaylarını yayımlamıştı. 

Ajans, Myanmar'da tutuklanan iki gazetecisinin bu araştırma nedeniyle hapsedildiğini söylüyor. Gazeteciler, Myanmar'da devlet sırları kanununu ihlal etmekle suçlanıyor.

Ajans, Wa Lone ve Kyaw Seo Oo isimli iki muhabirinin, geçen yıl Arakan eyaletinde 10 kişinin öldürülmesini ortaya çıkardıklarını, bu kişilerden ikisinin Budist köylülerce keskin aletler kullanılarak öldürüldüklerini, diğerlerinin ise ordu tarafından vurulduğunu söylüyor.

Myanmar ordusu tarafından yapılan bir soruşturmanın sonuçları gazetecilerin bulgularını desteklemiş, ancak araştırmaya ilişkin açıklamada söz konusu 10 kişi "Bangladeşli teröristler" olarak tanımlanmıştı.

Reuters bu araştırmayı yayımlayarak, iki gazetecinin kamu yararı için çalıştıklarını göstermeyi amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ı Arakan Müslümanlarına "etnik temizlik yapmakla" suçlamıştı.
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