Fıstık Çaldı Diye Dayak Yemişti, Gerçekler Ortaya Çıktı

2 Kilo Fıstık Çaldı Denilmişti

Fıstık Çalmamış, Krize Girmiş

Olayda Neler Olmuştu?

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Fıstık çaldığı gerekçesi ile dayak yiyen ve daha sonra da ıslatılıp tekrar dövülen 16 yaşlarındaki çocuk için Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz işlem başlatmıştı. Çocuğa dayak atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine gerçekler açıklandı.Mahkemece yapılan araştırma ve soruşturmada, mağdur çocuğun fıstık çalmadığı o sırada uyuşturucu krizinde olduğu, gözaltına alınan şüpheliler tarafından gözaltı sırasında bildirildi. Yapılan araştırmalar ve şahıs gözaltlarından sonra mahkeme tarafından iletilen bildiride şunlar yer aldı;“Mağdur çocuk olayda uyuşturucu krizine girdiği, şiddet uygulayan şahısların akrabası olduğu, mağdur çocuğun babasının şüphelilerce arandığı be titremeye başladığının söylendiği, mağdurun babası tarafından soğuk su ile yıkanarak ayıltılması istenildiği ve kendisi tarafından teslim alınmak üzere yola çıktığı beyan edildi.”Konu ile ilgili bir önceki haberi okumak için aşağıdaki linke tıklayınız.