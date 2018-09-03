Dolar O Markayı Da Vurdu, Ünlü Türk Markası İflasını Açıkladı

Konkordato Nedir?

Hotiç Nakit Sıkıntısı Çekiyor

Hotiç’in Mahkemece Alınan Tedbir Kararı

Hotiç konkordato ilan etmesiyle gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'de 150 satış noktası bulunan, 80 yıllık ünlü ayakkabı markası Hotiç konkordato ilan etti.Konkordato uygulaması iflas erteleme yerine getirilmişti. Hotiç CEO’su Alihan Hotiç’in yaptığı açıklamada mahkemenin dün şirket için tedbir kararı aldığı ifade edildi. Açıklamada şirketin son dönemde piyasadaki hareketlerden dolayı nakit sıkışıklığı çektiği söylendi.Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.Hotiç CEO’su Alihan Hotiç’in yaptığı açıklamada mahkemenin dün şirket için tedbir kararı aldığı ifade edildi. Açıklamada şirketin, son dönemde piyasadaki hareketlerden dolayı nakit sıkışıklığı çektiği ifade edildi.Alihan Hotiç’in açıklasında:“Son dönemde piyasalarda yaşanan nakit akışı sıkışıklığı, TL’de yaşanan aşırı değer kaybının piyasa faizlerini öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkarması sebebiyle şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır.Bu süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkiler hale gelmiştir. Piyasa koşullarına uyum sağlamak adına, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız.Bu doğrultuda 31.08.2018 tarihi itibariyle Av. Yunus Egemenoğlu tarafından yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato talebimiz gereğince, mahkemece tedbir kararı alınmıştır.” ifadelerini kullandı.“Son dönemde piyasalarda yaşanan nakit akışı sıkışıklığı, TL'de yaşanan aşırı değer kaybının piyasa faizlerini öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkarması sebebiyle şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkiler hale gelmiştir. Piyasa koşullarına uyum sağlamak adına, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda 31.08.2018 tarihi itibariyle Av. Yunus Egemenoğlu tarafından yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato talebimiz gereğince, mahkemece tedbir kararı alınmıştır.Tüm tedariğini yurt içinden yapan ve ihracat yolculuğuna çıkmış HOTİÇ markamız milli bir değerdir. Yeniden yapılandırma sürecimizin temel amacı müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin haklarını korumaktır. Bu süreç, daha sağlam ve kararlı adımlarla markamızı ileriye taşıyacaktır. Bugüne kadar yarattığımız güven, kalite ve mutlu müşteri deneyimini daha nice yerli ve yabancı müşterimize uzun yıllar yaşatmaya devam edeceğiz.Değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin sıkıntı yaşamaması amacıyla başlattığımız bu yeniden yapılandırma bilgisini tüm kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Geçici süreli bu durumu başarıyla ve el birliği ile geride bırakacağız. Anlayışınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.”