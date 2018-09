En Az 435 TL Olacak

290 TL’Sİ DEVLETTEN

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ücret ödeniyor. Ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, sözleşmeyle belirleniyor. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının en az yüzde 30’u oranında ücret ödeniyor.Buna göre, yeni öğretim yılında, staj yapan öğrencilere 2018 sonuna kadar en az 435.27 lira ücret ödenecek. Asgari ücrette yapılacak artışa bağlı olarak, 2019 başından itibaren stajyerlere ödenen ücret de artırılacak.Devlet, çırak ve stajyerleri çalıştıran işletmeleri desteklemek amacıyla 2016 yılından beri katkı sağlıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, devlet katkısının üç yıl uzatılması kararlaştırıldı. Katkı, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine kadar devam edecek.Buna göre, 2018 yılında, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenci başına, 20’den az personel çalıştıran işletmelere 290.18 TL; 20 ve daha fazla personel çalıştıran işletmelere 145.09 TL devlet katkısı sağlanacak.Öğrencilerin staj yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödenmiyor.Kanuna göre, on ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırmak zorunda. Bu işletmeler mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerine, isterlerse staj yaptırabilir.Mesleki beceri eğitimi ve staj yaptırma zorunluluğu kapsamındaki işletmeler her yıl şubat ayında, Çalışma ve İŞKUR il müdürlükleri tarafından il milli eğitim müdürlükleri ile yüksek öğretim kurumlarına bildiriliyor.Çalışma ve İŞKUR il müdürlüklerince her yıl en az kaç stajyer çalıştıracakları tespit edilen işverenler, bu yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde, yaptırımla karşı karşıya kalıyorlar.Beceri eğitimi verme ve stajyer çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeler, her öğrenci için eğitim süresince aylık 435.27 lira tutarında “mesleki eğitime katılma payı” adı altında para ödemek zorunda. Personel sayısı 20 ve daha fazla olan işverenler ise öğrenci başına aylık 870.54 TL ödüyor.Zorunlu staj yapan öğrenciler için iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigorta yapılması gerekiyor. Anne babası tarafından bakmakla yükümlü olunan öğrenciler için bu yıl aylık 10.15 TL; bakmakla yükümlü olunmayan öğrenciler için ise aylık 60.90 TL prim ödeniyor. Primler devlet tarafından karşılanıyor.Staj yapan öğrenciler için sadece iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primi ödeniyor. Stajyer olarak çalışılan süreler emekliliğe sayılmıyor. Ancak, kadınlar, sigortalı olarak bir işe girmeden önce evlenip çocuk doğururlarsa, staj sigortası sayesinde ileride doğum borçlanması yapma hakkı elde ediyor.1.5 MİLYON ÇIRAK, STAJYER VE KURSİYERSosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 1 milyon 174 bin stajyer ve kursiyer, 360 bin çırak bulunuyor.