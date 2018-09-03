UYSAD'dan Hilvan Belediyesine Ziyaret

Aralarında gazeteci, şair, yazar, araştırmacı ve siyasetçilerin de bulunduğu dernek üyeleriyle belediye toplantı salonunda bir araya Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Hilvan'da tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. UYSAD üyeleriyle beraber kısa bir gezi yapan Bayık, Kadın Kültür Merkezi ve Bilgi Evi'ni giderek burada yürütülen mesleki eğitim ve üniversiteye hazırlık çalışmalarıyla ilgili geliştirilen projeleri anlattı.

Belediyecilikte rutin alt ve üstyapı çalışmalarının büyük oranda bitirdiklerini anlatan Bayık, insanlarımızı daha çok sosyal hayata katmak, eğitimle, sporla meslek sahibi yapmak için sosyal belediyecilik alanında sürekli proje geliştirip hayata geçirdiklerini bunun sürekli olacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ı ziyaret eden Uluslararası Yazar, Sanatçı, Araştırmacı Derneği Başkanı Sıtkı Aloğlu ve dernek üyeleri, Hilvan'da beklenilenden daha çok çalışmaların gerçekleştirildiğini belirterek, farklı çalışmalarıyla öne çıkan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'a teşekkür etti