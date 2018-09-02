Nevali Otel Urfa'ya İhanet Etti

Urfasporun rakibi fethiyespora sponsor olan Urfa sermayesi Nevali Otel tüm eleştiri oklarını üstüne çekti.Urfaspora 5 bin tl reklâm bile vermeyen Urfa sermayesi Nevali Otel Urfasporun rakibi fethiyesporun konaklama ücretini üstlenmesi Urfa'ya ve Urfaspora ihanet olduğunu belirten Urfaspor taraftarları tüm Urfalıları Nevali oteli protesto etmeye davet ederek bu otelden hizmet alınmamasını istediler.Fethiyesporun resmi sayfasından Nevali Otele teşekkür etmesi ile ortaya çıkan sponsorluk ihanetine Nevali Otel müdürü Mehmet Çiftçi'nın nasıl bir açıklama yapacağı Urfa kamuoyunda merakla bekleniyor.