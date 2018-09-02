Bu sözleri söyleyen bir devlet lideri!

'AYNI FİKİRDE MİYİZ?'

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, perşembe günü, Filipinler'in en büyük ikinci şehri olan Cebu'da konuştu. Duterte, geçmişte belediye başkanı olarak görev yaptığı Davao şehrindeki yüksek tecavüz oranına değindi, "güzel kadınlar olduğu sürece tecavüz de olacak" dedi.Duterte konuşmasında, "Davao'da çok sayıda tecavüz vakası olduğunu söylüyorlar. Pekala, çok güzel kadınlar olduğu sürece, çok sayıda tecavüz vakası da olacak" ifadelerinde bulundu.Salonda bulunanların, Duterte'nin bu sözleri sonrasında güldüğü duyuldu.Duterte bunun üzerine salondakilere, "aynı fikirde miyiz, kadınlar aynı fikirde mi" sorusunu yöneltti. Duterte, salonda duyulan "hayır" cevabına karşı "ilk denemede kimse bunu yapmayı kabul etmez. Bu tecavüzdür. Özellikle, kadın ve erkek sinemadayken, kadın erkeği iter 'hayır yapma' der. Etrafta çok güzel kadınlar var. Eğer dişsiz birinin yanında oturursanız, hala onunla bir şey yapmak ister misiniz" diye belirtti.Davao, 2018'in ikinci çeyreğinde ülkedeki en yüksek, rapor edilen tecavüz sayısına sahipti ve 42 tecavüz vakası kaydedildi. Filipinler Ulusal Polis verilerine göre; Davao şehrinde, 2010 ile 2015 arasında 843 tecavüz vakası görüldü.