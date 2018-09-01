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Bu haber 01 Eylül 2018 23:59:12 Tarihinde eklenmiştir.

Herkese Verilecek, Tam 8 Bin 402 Lira

İş kuran 18-29 yaş arası gençlerin tüm Bağ-Kur primlerini devlet karşılayacak. Peki şartları neler... İşte bütün detaylar...

Herkese Verilecek, Tam 8 Bin 402 Lira

Yeni yayımlanan SGK genelgesine göre iş kurmak isteyen gençlerin bir yıllık sigorta primlerini devlet ödeyecek. Ayrıca gençlere vergi desteği de var...

TEŞVİKLER ARTIYOR

 
Ekonomik hayatın canlanması ve girişimciliğin artması için hükümetin teşvikleri artıyor.

Son olarak 7143 sayılı Torba Kanun ile gençler için çok önemli teşvik uygulamaları hayata geçirildi. Bu yasayla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da bir genelge yayımlayarak detayları açıkladı. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, iş kuran 18-29 yaş arası gençlerin tüm Bağ-Kur primlerini devlet karşılıyor. Bu da yıllık 8 bin 402 liralık destek anlamına geliyor. Ayrıca 3 yıllık vergi muafiyeti de bulunuyor.

SGK'nın genelgesinde teşvik uygulaması örneklerle anlatıldı.
 

ŞARTLAR NELER?

Genç girişimcilerde mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını dolduran ve 29 yaşını doldurmayanlar teşvikten yararlanacak. 4B'li yani Bağ-Kur'lu sayılan girişimci gençler ile adi ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak söz konusu teşvikten yararlandırılacak.

1- İşe başlama bildiriminin kanuni süresi içinde verilmiş olması gerekiyor. Geriye dönük tescil işlemi yapılması halinde vergi kaydının başladığı tarih itibarıyla teşvikten yararlanılacak.
Örnek: 01/07/2018 tarihinde kırtasiye işletmeciliği faaliyetine başlayan ve prim teşvikinden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan sigortalı (A)'nın, kuruma bildirimi vergi dairesince 5 ay sonra yapılmıştır. Buna göre, sigortalı (A), 01/07/2018 tarihinden itibaren prim teşvikinden yararlanacaktır.

2- Teşvikten yararlanacak gencin kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor.

3- Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde, sadece bir ortak, bu ortaklar arasından da en genç olanı faydalanabiliyor.
Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamıyor.

4- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekiyor.

5- Sigortalının vergi mükellefiyet başlangıç tarihi ve sigortalılık tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.
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Ekonomi
Herkese Verilecek, Tam 8 Bin 402 Lira
Herkese Verilecek, Tam 8 Bin 402 Lira
İş kuran 18-29 yaş arası gençlerin tüm Bağ-Kur primlerini devlet karşılayacak. Peki şartları neler... İşte bütün detaylar...
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