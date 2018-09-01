Şanlıurfa’ya 3 Yeni Vali Yardımcısı, 5 İlçeye Yeni Kaymakam Atandı

Şanlıurfa ilçelerinin Yeni Kaymakamları Belli Oldu

Şanlıurfa’ya 3 Yeni Vali Yardımcısı

471 mülki idare amiri değişikliği Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapıldı. Şanlıurfa’da da birçok amirin yer değikliğine dikkat çekildi. Şanlıurfa’da 5 ilçe kaymakamı değişti. 3 yeni vali yardımcısı atandı.Kararnameye göre değişen ilçe kaymakamları listesi şu şekilde;-Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü hukuk müşavirliğine atandı.Ceylanpınar Kaymakamlığına atanan isim Dazkırı Kaymakamı Mehmet Keklik oldu. Mehmet Keklik daha önce Şanlıurfa’da Halfeti Kaymakamlığı ve Vali Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.-Viranşehir Kaymakamı Ömer Cimşit, Korkuteli Kaymakamlığına atandı.Cimşit’in yerine Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci atandı.-Siverek Kaymakamı Metin Demirel Batman Vali Yardımcılığına atandı.Boşalan Siverek Kaymakamlığı koltuğuna Tortum Kaymakamı Mustafa Çiftçiler atandı.-Birecik Kaymakamı Kadir Perçi Pasinler Kaymakamlığına atandı.Birecik Kaymakamlığına Şanlıurfa Vali Yardımcısı Fatih Çelikkaya atandı.-Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinin kaymakamlığına da Sütçüler kaymakamı Furkan Duman atandı.-Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde vekaleten Kaymakamlık görevini sürdüren Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz’ün vekaleti kaldırılarak Suruç Kaymakamlığı görevine atandı.Şanlıurfa’ya yeni Vali Yardımcıları da belli oldu. Kuyucak Kaymakamı Selami Işık, İskilip Kaymakamı Bahadır Güneş, Lice Kaymakamı Sinan Başak Şanlıurfa Vali Yardımcılıkları görevlerine atandı. Sason Kaymakamı Ökkeş Beyaz ise Şanlıurfa Valiliği hukuk müşavirliği görevine atandı.