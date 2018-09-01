Özel Hastane, Yeni Doğan Bebeğin Engelli Olmasına Sebep Oldu

Metabolik Sorun Var Dediler

Sağlık Bakanlığı Devreye Girdi

Gerçekler Ankara’da Anlaşıldı

Olayın Görgü Tanıkları Var

Bebekte Enfeksiyon Var Diye Hareketsiz Yatıyor Dediler

Gerçekler Bu Videodan Sonra Öğrenildi

Gaziantep Özel Kemal Bayındır Hastanesi’nde meydana gelen olay şok etkisi yarattı. Yeni doğanda görevli doktor ve hemşirenin hatası yüzünden 5 günlük bebek engelli oldu.Hemşirelerin hatasından dolayı kuvözde nefessiz kalan ve beynine oksijen gitmemesinden dolayı beyinde büyük hasara uğrayan bebeği kontrol eden doktorlar, bebeğin metabolik rahatsızlığı var diyerek kendi hatalarını saklamaya çalıştı. Gaziantep Özel Kemal Bayındır Hastanesi’nde görevli olan Kadın Doğum Doktoru, hastanelerinde metabolik sorunlarla ilgilenen bir uzmanın olmamasından dolayı başka bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söyledi.Gaziantep’te bulunan hastanelerde metabolik sorunlarla ilgilenen bölümün dolu olduğunu, yer açıldığı takdirde sevklerinin gerçekleşeceğini söyleyen doktorlar, yeni doğan bebeği bu süre içerisinde kuvözde tutmaya devam etti. Daha fazla bekleyemeyen aile Sağlık Bakanlığından yardım isteyerek, bebeklerinin sevkinin gerçekleşmesini talep etti. Ailenin yardım çağrısına cevap veren Sağlık Bakanlığı, yeni doğan bebeği ambulansla Ankara’ya sevk ettiler.Ankara’ya sevk edilen yeni doğan bebeğe yapılan muayeneden sonra bebeğin herhangi bir metabolik rahatsızlığının olmadığı anlaşıldı. Duydukları karşısında perişan olan anne baba bebeklerinin havasız kaldığına şahit olan ve kendileri gibi Gaziantep Özel kemal Hastanesi’nde doğum yapan bir kadından gerçekleri öğrendi.Anne olayın geçtiği günü şu şekilde anlattı;“Bebeğimizin Özel Kemal Bayındır Hastanesi’nden taburcu olacağı gün, sabah saat 07.15’te yeni doğan bebek bölümüne bebeğinin beslenmesini sağlamak için giren kadın bebeğimizin hayatına sebep olaya şahit olmuş. Yeni Doğan Bölümüne giren kadın ‘Ben bebeğimin beslenmesi için girdiğimde sizin bebek cansız bir vaziyette yüzü ve ağzı yere gelecek vaziyette yatıyordu. Ben de hemen oradaki sorumlu hemşireye söyledim ve sorumlu hemşire bu ‘Bebeğin bakımı ile ilgili hemşiresi kim?’ diye panik halinde bağırdı ve bizi yani bebeklerini beslemeye gelen anneleri hemen dışarı çıkartılar ve on an beş dakika sonra tekrar yeni doğan odasına aldılar dedi. Bebeğimin hayatına sebep olanlar Gaziantep Özel Kemal Bayındır Hastanesi’ndeki doktor ve hemşirelerdir”Genç anne açıklamalarına şöyle devam etti;“Biz ise bu olaylardan habersiz bebeğimizi almaya geldiğimizde bize bebeğimizin durumunun kötü olduğu akciğerinde enfeksiyon olduğunu ve uyutarak ilaç tedavisi yaptıklarını söylediler. Yani bu yaşanan ihmalkârlığı bizlerden sakladılar. Bizim bu olayı gören, yeni doğan bölümünde yatan bebeğin annesi görgü tanığı olarak bize bu konuda şahitlik edeceğini söyledi. Allah’ım ondan razı olsun inşallah.”Olayı yaşayan anne baba, Gaziantep Kemal Bayındır Hastanesi’nden şikâyetçi olacaklarını duyurdu. Para için insanların canlarını hiçe sayan bu hastanenin ihmalkârlığını herkesin duymasını isteyen genç anne, “Herkes duysun ve bu hastaneye gitmesin. Hiçbir şey bebeğimizin sağlığını bize tekrar veremeyecek. Bu büyük bir sorun ve buna sebep olanlar bedelini ödemeli” ifadelerini kullandı.Genç annenin, bebeğinin hayatına sebep olan olayı öğrenmeden önce, metabolik uzmanı olan bir hastaneye sevk edilmesi için Sağlık Bakanlığından yardım istemişti. Sağlık Bakanlığı bu videodan sonra ambulans göndermiş ve yeni doğan bebek Ankara'ya götürülmüştü.işte o video;