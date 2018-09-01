Ortalığı Karıştıran İnfaz, ABD’mi Yaptı?

RUS MEDYASI: İLK ŞÜPHELİ KİEV YÖNETİMİ

PUTİN'DEN SERT MESAJ!

'FAİLLER VE ORGANİZATÖRLER CEZALANDIRILACAK'

ABD'YE SUÇLAMA

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Başkanı Aleksandr Zaharçenko bombalı saldırı sonucu öldürüldü. Putin ve Rusya Dışişleri'nden peş peşe açıklamalar gelirken DNR'nin İkinci Başkanı Eduard Basurin ABD'yi suçladı.Ukrayna’da çıkan iç savaştan sonra Rusya destekçileri tarafından 2014 yılında kurulan Donetsk Halk Cumhuriyeti başkanı Aleksandr Zaharçenko bombalı saldırı sonucu öldürüldü.Rusya basınına yansıyan haberlerde, Donetsk’te meydana gelen olayda Ukrayna’ya karşı bağımsızlığını tek taraflı ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko ile Maliye Bakanı Aleksandr Timofeev Puşkin Caddesi’nde ‘Separ’ isimli bir kafede otururken bombalı saldırıya uğradı.Zaharçenko olay yerinde hayatını kaybederken, Timofeev ise hastaneye kaldırıldı. Haberlerde Donetsk’teki muhaliflerin olayı doğruladıkları belirtildi.Rusya’da yayınlanan haberlerde düzenlenen bombalı saldırıların Kiev yönetiminin olduğu iddia edildi. Rus basını Donetsk Halk Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı uzmanlarının olay yerinde yaptıkları ilk incelemede saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğine dair kanıtları olduğunu aktardı. Bu haber üzerine Rusya tarafı teyakkuz haline geçti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Aleksandr Zaharçenko'nun öldürülmesi dolayısıyla başsağlığı telgrafı yolladı.Putin ''Aleksandr Zaharçenko’nun sisnsice öldürülmesi, terör, şiddet, korku yayma yolunu seçenlerin, bu ihtilafın barışçıl, siyasi yollardan çözülmesini istemediklerinin, güneybatı halkıyla gerçek bir diyaloğa girmek istemediklerinin, durumu istikrarsızlaştırmak üzerine, Donbass halkına diz çöktürmek üzerine oyun oynadıklarının fazladan bir kanıtı'' dedi.Bu cinayetinin organizatör ve faillerinin cezalandırılacağı mesajını veren Rusya Devlet Başkan, ''Bu suçun organizatör ve faillerinin hak ettikleri cezayı çekeceklerini umuyorum'' ifadelerini kullandı.Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Başkanı Aleksandr Zaharçenko'nun suikasta kurban gitmesinin ardından, DNR Harekat Komutanlığı İkinci Başkanı Eduard Basurin ABD'yi suçladı.Rossiya-1 televizyonuna konuşan Basurin, ''Zaharçenko cinayeti ABD’nin organizasyonu. Onlar doğrudan bu süreçte yer aldı'' dedi.