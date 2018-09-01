Kentsel Dönüşüm Kapsamında Şanlıurfa’ya 537 Konut

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Şanlıurfa’nın Yeşildirek Mahallesi’nde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında inşa edilecek 537 konutun ihalesi yapıldı.29 Ağustos 2018 Çarşamba günü gerçekleştirilen ihale kapsamında ayrıca 44 dükkân ile altyapı ve çevre düzenleme işi de yer alıyor.Projedeki konutların 104’ü 2+1, 205’i 3+1 ve 228’i ise 4+1 planında inşa edilecek.TOKİ ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokolle Yeşildirek Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışması başlatıldı. İlk aşamada “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan taşınmaz ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan toplam 4,7 Ha büyüklüğündeki taşınmazların İdaremize devri gerçekleştirildi. Bu alanda 537 konut ve 44 dükkân inşa edilerek köhnemiş, çarpık yapılaşma bulunan ve yeterli sosyal donatı olmayan alandan hak sahiplerinin tasfiyesi planlandı.Projeyle “yerinde dönüşüm” esas alınarak, hak sahiplerine dükkânları, parkı, peyzajı, spor ve oyun alanları ile çağdaş standartlarda nitelikli bir yaşam alanı oluşturulması amaçlandı. Cephe tasarımlarında modern mimari anlayış hâkim kılındı.