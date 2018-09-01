Camiden Çıkan Yaşlı Adamların Yaptıkları Hayrete Düşürdü

Cami çıkışında yol kenarında birbirleriyle sohbet eden iki yaşlı adamı görenler şok oldu. Yolun kenarında birbirleriyle sözde sohbet eden yaşlı adamların yaptıkları hareketler saniye saniye kameralara yansıdı.





Gündüz Gözü İle Ahlaksız Davranışlar

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkiler toplayan görüntüler, ahlaksızlık ile değerlendirildi. Yaşlı adamların birbirlerine dokunmasından ve bunu özellikle gündüz gözü ile sokak ortasından yapmasından rahatsız olan insanlar, yaşlı adamların ahlaksızlıklarını hayretle izledi.



İşte O skandal Görüntüler

