Urfa Tugayında Devir-Teslim Töreni

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında görev devir teslimi Tugay tören alanında yapılan sancak ve komuta devir teslim töreniyle gerçekleştirildi.Törene Şanlıurfa Vali Vekili Dr. Fatih Çelikkaya ile birlikte 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, belediye başkanları, kaymakamlar, komuta kademesi ve kurum amirleri katıldı.Törende Genelkurmay Başkanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığına atanan Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali sancak ve davetlilerin huzurunda görevini 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Oktay Ağbuğa'ya teslim etti.Program askeri geçit töreni ve davetliler onuruna verilen resepsiyonla sona erdi.