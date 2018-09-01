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Bu haber 01 Eylül 2018 15:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

Elektrik ve Doğalgaza, Son Dakika Zammı!

Elektrik ve doğalgaza temmuz ayında da aynı oranda zam yapılmıştı. Enerji çevreleri kur fiyatlarına göre ekim ayında da fiyatlarda artış yapılmasını bekliyor.

Elektrik ve Doğalgaza, Son Dakika Zammı!

Son dakika haberi... Elektrik fiyatlarına konutlarda yüzde sanayide ise yüzde 14.6 ila 16.2 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Elektrikte tek zamanlı tarife fiyatı yüzde 15 arttırılırken, üç zamanlı tarifede gündüz yüzde 15, gece yüzde 16.2 artışa gidildi. Doğalgaz fiyatları da zamlanırken, BOTAŞ'ın yeni tarifelerine göre fiyatlar konutlarda yüzde 9, sanayi̇de ise yüzde 14 arttı. Elektrik ve doğalgaza temmuz ayında da aynı oranda zam yapılmıştı. Enerji çevreleri kur fiyatlarına göre ekim ayında da fiyatlarda artış yapılmasını bekliyor

Bugünden İtibaren Tarifeler Yenilendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik fiyat tarifelerini yayınladı. Normalde elektrik fiyatları için üç ayda bir tarife yenileyen EPDK, 1 Ekim 2018 yerine 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle tarifeleri yeniledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle açıklanan yeni tarifelere göre elektrik fiyatlarına konutlarda yüzde 9, sanayide ise yüzde 14.6 ile yüzde 16.2 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Elektrikte tek zamanlı tarife fiyatı yüzde 15 arttırılırken, üç zamanlı tarifede gündüz yüzde 15, gece yüzde 16.2, puant saatler için ise yüzde 14.6 artışa gidildi.

Doğalgaz fiyatlarına da zam gelirken, BOTAŞ'ın yeni doğalgaz tarifelerine göre fiyatlar konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 14 arttı.

Elektrik ve doğalgaza temmuz ayında da aynı oranda zam yapılmıştı. Enerji çevreleri kur fiyatlarına göre ekim ayında da fiyatlarda artış yapılmasını bekliyor
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