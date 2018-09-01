‘Bana Alışacaksınız, Başka Seçeneğiniz Yok’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Pakdemirli, kendisinin iş dünyasından gelmesinden dolayı Bakanlıktaki çalışma arkadaşları ile görüşlerini ve tarımsal destekler konusunda başlattıkları önemli bir çalışma hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bakanlıktaki bürokratların kendisine ayak uydurup uyduramadıklarına dair bir soruya Pakdemirli, “Bürokrat arkadaşlara ilk söylediğim şu oldu; Bana ayak uyduracaksınız" dedi.

BUNUN ARAŞTIRMASI YOK...

Diğer yandan tarımsal destekler konusunda da önemli bir soruna dikkat çeken Pakdemirli, “Devlet olarak çok ciddi tarımsal destek veriyoruz. İyi de bu teşviklerden hangi sonucu alıyoruz? Vatandaş memnun mu? Bunun araştırması yok. Hemen başlattım" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, twitter hesabından 'Baba dostumuz' diye tabir ettiği Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat'ın bugün kendisiyle ilgili kaleme aldığı yazının linkini paylaştı.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın 'Tıpkı babası' başlıklı yazının tamamını okumak için tıklayın…