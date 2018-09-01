Ceylanpınar'a Yeni Kaymakam

Mehmet KEKLİK

Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe’nin hukuk müşaviri olarak bakanlık merkezine atanması üzerine Ceylanpınar Kaymakamlığına Dazkırı kaymakamı Mehmet Keklik atandı.5 Ocak 1985’te Antalya’da doğdu. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.2006 yılı Kasım ayında T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nda uzman yardımcısı olarak ilk kamu görevine atandı. 27 Nisan 2007’de Ardahan Kaymakam Adayı olarak atandı. 2007 yılında Gaziantep ilinde Mülkiye Başmüfettişi refakatinde teftiş stajını, Antalya Elmalı Kaymakamlığı’nda Kaymakam refikliği stajını tamamladı. Ağustos 2007’den Nisan 2008’e kadar Muş ili Bulanık ilçesi ve Aksaray ili Eskil ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak çalıştı. Nisan 2008 – Eylül 2008 arasında Ankara’da Yabancı Dil Kursuna katıldı. Ekim 2008 – Ekim 2009 yılları arasında İngiltere’de bulunan Sheffield Üniversitesi’nde yönetim İngilizcesi alanında dil eğitimi aldı ve İngiliz yönetim yapısı ile ilgili çalışmalar yaptı. 2009 yılında TODAİE’de düzenlenen Kamu Diplomasisi Kursu ve İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi’nde düzenlenen Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamladı.2010-2012 yılları arasında Isparta ilinde Aksu ve Gönen Kaymakamı, 2012-2014 yılları arasında ise Şanlıurfa ilinde Halfeti Kaymakamı olarak görev yaptı. 2014-2016 yılları arasında Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. Halfeti’de eğitim, ulaşım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda çok sayıda çalışma yaptı ve sosyal içerikli birçok proje yürüttü. 17 okul (232 derslik), modern bir konferans salonu, Halfeti-Yaylak çevre yolu (23.3 km), modern bir marina (Halfeti Marina), Eski Halfeti ve Yeni Halfeti Gençlik Merkezleri yapım işleri, Eski Halfeti şehir meydanı düzenlemesi, Halfeti’de yavaş turizmin geliştirilmesi projesi (Cittaslow Halfeti) yürüttüğü önemli projelerindendir. Çocuk ve gençlik şölenleri ile kadınların sosyal hayatını zenginleştirmeyi ve onlara meslek edindirmeyi amaçlayan birçok çalışmayı ve sosyo-ekonomik durumu zayıf vatandaşlarımıza yönelik çok sayıda projeyi ekibiyle birlikte Halfeti’ye kazandırdı. 2016-2017 yılları arasında Kars İlinde Selim Kaymakamı ve Kars Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.19/08/2017 tarihli ve 2017/345 sayılı Müşterek Kararname ile 08.09.2017 tarihinde ilçemizde görevine başlamıştır.Evli ve iki çocuk babası olan Kaymakam Sayın Mehmet KEKLİK İngilizce bilmektedi