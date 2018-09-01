Elektrik Kesintisi Otogarı Da Vurdu

Şanlıurfa’nın bitmeyen sorunlarından bir tanesi de elektrik kesintileri… Birçok alanda elektrik kesintisinden dolayı işler aksarken bu aksaklık otogarı da vurdu.





Saatlerce Sıra Beklediler

Şehirlerarası yolculuk yapmak için otobüs saatinden önce otogara gelen vatandaşlar bilet alamadıkları için yolculuk yapamadılar. Elektrik kesintisinden dolayı sistemlerin çalışmadığı Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğun kalabalık yaşandı.

Nerede Bu Millet Nerede Bu Devlet

Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminalinde elektrik kesintisinden dolayı saatlerce bekleyen insanların sesini otogarda görevli bir vatandaş dile getirdi. Yolcuların mağdur olduğunu dile getiren vatandaş otogarda bekleyen insanları görüntüleyerek, “Elektrik olmadığından dolayı insanlar bilet alamıyor. Saatlerce kuyrukta bekliyor. Gerekli mercileri aradığımızda ‘Elektrik gelecek’ diyorlar ama gelmiyor. Nerede bu millet, nerede bu devlet?” diyerek sitemde bulundu.