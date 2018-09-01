Dolar 3,72’yi, Euro 4,32’yi Gösterdi

Halkbank sitesinden döviz kurlarını takip edenler şaşkınlığa uğradı. Diğer bankalarda dolar 6,50 euro ise 7,60 seviyelerindeyken Halkbank'ın internet sitesinde dolar 3,72'yi, euro ise 4,32'yi gösterdi. Halkbank'ın sitesine erişim sağlanamazken, müşteri hizmetleri numaralarından da görüşme sağlanamadı. Durumu fark eden vatandaşlar sosyal medya hesaplarından, "ya bir sorun var ya da bir dümen var" diyerek bankanın açıklama yapmasını bekledi.

Bankaya Mesajlar Yağdı

Bankadan Açıklama Geldi

Halkbank'ın yayınladığı döviz kuru oranları sosyal medya kullanıcıların da dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcıları Halkbank'ın sosyal medya hesabına mesajlar göndererek durumun fark edilmesi için çaba sarf etti.Halkbank'ın mobil uygulamasıyla işlem yapmak isteyen vatandaşlar ise "Döviz ve altın işlemleri geçici olarak durdurulmuştur." mesajıyla karşılaştı.Yazılımsal bir hata olduğunu söyleyen Halkbank’ın açıklaması şu şekilde;