İYİ Parti’de Peş Peşe İstifa Şoku

İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan, basın toplantısı düzenleyerek, "Genel merkezimiz tüm il başkanlarının istifa etmesi yönünde bir karar aldı. Ama ben bu karardan önce, yani 28 Ağustos Salı günü genel merkezimize istifa dilekçemi vermiştim. Genel merkezimizin kararının da doğru olduğunu, teşkilatların yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Dün de İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ağırbaş ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Uçma görevlerinden ve partilerinden istifa etmişti.

Bütün İl Başkanları İstifa Etmeli

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan, genel merkezin, taşra teşkilatlarındaki revizyon çalışmalarına imkan vermek, yapılacak çalışmaları hızlandırmak amacıyla bütün il başkanlarının yönetimleriyle beraber istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı aldığını söyledi. Kapdan, kararı desteklediğini belirtip, genel merkeze istifa dilekçesini verdiğini söyledi.

