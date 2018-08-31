O Haberimize Mahkemeden Açıklama Geldi

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Adliye Mahkemesine giden vatandaş, saat 08.25 olmasına rağmen hiçbir memurun görevinin başında olmadığı ile iliği bir video paylaşmış ve halka duyurmak adına Urfa.com Haber Sitemizde yayınlamıştık. Yayının ardından Şanlıurfa İdare Mahkemesi Başkanı Tamer Taşpınar konu ile ilgili açıklamada bulundu.

2 Personel İzinliydi

Şanlurfa 2. İdare Mahkemesi Başkanı Tamer Taşpınar açıklamasında, “Vezne ve ön büromuz yeni kurulmuş olup videonun çekildiği yerdeki vezne ve ön büroda 3 personel göreve başlamıştır. Olay günü buradaki 2 personelimiz izinli olup, vezneye bakan memur arkadaşın da sadece o güne mahsus yol yapımı çalışması nedeniyle gecikmesi söz konuş olmuş ve bu gecikmeyi de çalıştığı müdürüne bildirmiştir.” ifadelerine yer verdi.



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