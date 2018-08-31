Urfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, İşkence Edilen Genci Sahipsiz Bırakmadı

Bu haber 31 Ağustos 2018 15:16:30 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da 2 kilo fıstık çaldığı gerekçesiyle koca koca adamalar tarafından ıslatılıp dövülen 17 yaşındaki genç çocuk sahipsiz kalmadı. Tüysüz, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından büyük tepki toplayan olayda, fıstık çaldığı gerekçesiyle çocuğa işkence eden şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu



Olayın Takipçisi Olacağız

Şanlıurfa Baro Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz, olayın basına yansımasından sonra suç duyurusunda bulunduğu açıkladı. Tüysüz yaptığı açıklamada, “Fıstık çaldığı iddiasıyla ıslatılıp hortumla işkence edilen küçük çocuğun faillerinin tespiti ve cezalandırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk... Olayın takipçisi olacağız...” dedi.



