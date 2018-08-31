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Bu haber 31 Ağustos 2018 22:00:15 Tarihinde eklenmiştir.

Eyyübiye Belediyesi Yanan Oduncular Pazarına Destek Verecek

Ekinci, geçtiğimiz günlerde yangının meydana geldiği Oduncular Pazarında esnafla bir araya gelip incelemelerde bulundu. Ekinci, gerekli desteğin verileceğini söyledi.

Eyyübiye Belediyesi Yanan Oduncular Pazarına Destek Verecek

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, geçtiğimiz günlerde yangının meydana geldiği Oduncular Pazarında esnafla bir araya gelip incelemelerde bulundu. Başkan Ekinci, Eyyübiye Belediyesi olarak gerekli desteğin verileceğini söyledi.

Ekinci,Esnafa Geçmiş Olsun Dileklerinde Bulundu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, geçtiğimiz günlerde yangının meydana geldiği Oduncular Pazarında esnafla bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde yangın olayının meydana geldiği Oduncular Pazarında, esnafın yaraları sarılıyor. Yangın sonrası büyük maddi zararın meydana geldiği pazarı ziyaret eden ve esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yardım sözü verdi. Pazarda Oduncular ve Kömürcüler Odası Dernek Başkanı Hadi Öge ve Yönetim Kurulu ile esnaf tarafından karşılanan Başkan Ekinci, beraberindekilerle birlikte alanda incelemelerde bulundu. Pazar esnafının yaralarının sarılacağını belirten Başkan Ekinci, yeni pazar yeri ile ilgili kendilerine gelen talebin de değerlendirileceğini belirtip, esnafa yeni yer müjdesi verdi. Olayın üzüntü verici olduğunu söyleyen Başkan Ekinci,” İnşallah bu tarz olaylar bir daha yaşanmaz. Esnafımıza tekrardan Geçmiş olsun.” Dedi.

Esnafın Yaralarını Saracağız

Alın teri ile evine ekmek götüren esnafın yanında olma zorunluluklarının olduğunu belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, esnafın yaralarının sarılacağını belirtti. Başkan Ekinci,” Bayramın ikinci günü pazarımızda istenmeyen bir yangın olayı meydana geldi. Yangın sonrası maddi anlamda da büyük bir hasar oluştu. Esnafımız bu anlamda büyük bir sıkıntı içinde. Bizler de pazarımızı ziyaret edip esnafımızla bir araya geldik. Bizler de Eyyübiye Belediyesi olarak gücümüz nispetinde esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi konusunda elimizi ve gözdemizi taşın altına koyacağız. İnsanlarımızın yaşadığı bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatmaya çalışacağız. Ben tekrardan esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Alın teri ile evlerine ekmek götüren esnafımızın ve insanlarımızın yanında olmak zorundayız. Bu bizim görevimizdir. Bu alanda ne yapılacaksa bir an önce yapılması gerekiyor. İnşallah bir daha bu tarz afetler yaşanmaz. Daha güzel bir yerde de mesleklerini icra etme konusunda da herkesin destek vermesi gerekiyor. Daha kontrol edilebilir alanların olması yönünde bir ihtiyaç olduğu da aşikar. Kendilerinin bir yer tespiti ve çalışması var. Bizlere yer ile ilgili iletilen talep var. Bizler de bu konuyu hızlandırıp nihayete kavuşturacağız. Bir taraftan bu mağduriyet giderilirken diğer taraftan da başka mağduriyetlerin yaşanmaması için de bizler de elimizden geleni yapacağız. “dedi.

Öğe,Ekinci'ye Teşekkür Etti

Oduncular ve Kömürcüler Odası Dernek Başkanı Hadi Öge,”Eyyübiye Belediye Başkanımız sağ olsun ilk günden itibaren takipçisi oldu. Kendi esnafım adına ve faciadan çıkan esnafım adına Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ekinci’ye çok çok teşekkür ediyorum. “dedi.

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