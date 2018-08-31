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Bu haber 31 Ağustos 2018 13:48:12 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Trafik Magandalarının Yeni Yöntemi, Bu Şekilde Ceza Almıyorlar

Şanlıurfa’da kuralları ihlal eden motosiklet sürücüleri yeni bir yönteme başvurdu. Sürücülerin bu yeni yöntemi ile polise şikayet edilmeleri zorlaşıyor.

Urfa'da Trafik Magandalarının Yeni Yöntemi, Bu Şekilde Ceza Almıyorlar

Şanlıurfa’da trafik magandalarının yeni yöntemi plaka kapatmak oldu. trafik kurallarına uymayan motosiklet sürücüleri, hatalı davrandıkları zaman plakaları alınmasın diye, üstünü güvenlik kilidiyle kapatma yoluna gittiler.
 
 

Motosikletleri Güvenlikli Şekilde Kullanmıyorlar

Şanlıurfa’da motosiklet sürücülerinin birçoğunun güvenli sürüş yapmadığı gözlenirken, kendilerini koruyacak ekipmanlarının eksikliği de dikkatlerden kaçmıyor. Kask, korumalı ceketler gibi ekipmanları eksik olan sürücüler, Şanlıurfa caddelerinde yaptıkları yüksek hızlar ile de korkutuyor.

 

Bilerek Gaz Veriyorlar

Araçlarında kullandıkları egzozların sesi ile de vatandaşları rahatsız eden motosiklet sürücüleri için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünün denetim yapılması talep edildi. Kullandıkları egzozlar ile gürültü kirliliğine sebep olan sürücülere cezai işlemlerin yapılması gerektiğini ifade eden bir vatandaş, “Yolda yürürken aniden gaz veriyorlar. Egzoz sesi oldukça korkutuyor. Birçok motosiklet kullanıcısı bunu bilerek yapıyor. Bizler bu kadar korkuyorsak bir de çocuklarımızı düşünün” ifadelerini kullandı.

 

Trafiği Tehlikeye Atıyorlar

Şanlıurfa'da çekilen bu görüntülerde, sağ tarafta bulunan motsiklet sürücüsü güvenlik önlemi alarak kaskını takmışken, sağ taraftaki sürücü ise hem plakasını kapatmış hem de güvenlik önlemi almadan trafiğe çıkmıştır. Fotoğrafı Urfa.com İhbar Hattımıza gönderen vatandaş, sağ taraftaki sürücülerin kullandıkları motosikletin çok fazla gürültülü olduğunu, trafiği tehlikeye attığını ifade ederek, gerekli yerlere şikayyete bulunduklarını bildirdiler.
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