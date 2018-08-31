Viranşehirli Vekilden Bağlama Dinletisi

Vekilin Performansı Alkış Aldı

Törene AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'nın bağlama şovu damga vurdu. Vekil Özşavlı üniversite yıllarında bağlama ile tanıştığını belirterek gençlere hitaben, "Sizin olduğunuz yaşta ben bağlama ile tanışsaydım şuan olduğundan çok daha iyi bağlama çalardım. Hala dinlenmek istediğim zaman bağlama çalarım. Sizler de mutlaka bir müzik aleti çalın" dedi.Açıklamaların ardından bağlamayı eline alan vekil Özşavlı törene katılanlara müzik ziyafeti yaşattı. Vekilin bağlama performansı büyük alkış aldı...