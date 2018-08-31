HRÜ’den Önemli Duyuru

E-DEVLET Üzerinden Yapılacak

Hakkınızı Kaybedebilirsiniz,Zamanında Başvurun

YKS sonuçları ile HRÜ'den bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin nasıl yapması gerektiği konusunda Üniversiteden yazılı bir açıklama geldi.konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Belirtilen süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.