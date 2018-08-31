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Bu haber 31 Ağustos 2018 17:30:26 Tarihinde eklenmiştir.

HRÜ’den Önemli Duyuru

YKS sonuçları ile HRÜ'den bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin nasıl yapması gerektiği konusunda Üniversiteden yazılı bir açıklama geldi.

HRÜ’den Önemli Duyuru

YKS sonuçları ile HRÜ'den bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin nasıl yapması gerektiği konusunda Üniversiteden yazılı bir açıklama geldi.

konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: 

E-DEVLET Üzerinden Yapılacak

"Üniversitemizi tercih ederek YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında E-DEVLET ten yapılacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için ekte belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ekte belirtilen kayıt adreslerine teslim etmeleri zorunludur.
Elektronik kayıt yapan öğrencilerin herhangi bir belge teslim etmesine gerek yoktur.

Hakkınızı Kaybedebilirsiniz,Zamanında Başvurun

Belirtilen süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.


Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır." 
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