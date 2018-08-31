Müdür Ünlü Uyardı; Bugün Son Gün!

Ünlü,yazılı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"İşverenlerimiz ve primini kendisi ödeyen sigortalılarımız taksit ödemelerini bankalar vasıtasıyla ve internet bankacılığı ile ödeyebilecekleri gibi kurumumuz internet sitesinden 'e- SGK, İşveren kart ile ödeme' menüleri aracılığıyla kredi kartı veya banka kartı ile de ödeyebileceklerdir. Yapılandırma kapsamındaki taksitlerinin tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödemek isteyen işverenlerimiz ve sigortalılarımız, ödeme planları ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce peşin ödeme başvurusuna çevrilip, peşin ödeme planı oluşturularak ödeyebilirler.
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