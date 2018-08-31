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Bu haber 31 Ağustos 2018 16:00:41 Tarihinde eklenmiştir.

Müdür Ünlü Uyardı; Bugün Son Gün!

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Ünlü, borç yapılandırmalarında ilk taksit ödeme süresinin bugün (31 Ağustos 2018) sona erdiğini hatırlattı.

Müdür Ünlü Uyardı; Bugün Son Gün!

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Ünlü, borç yapılandırmalarında ilk taksit ödeme süresinin bugün (31 Ağustos 2018) sona erdiğini hatırlattı.

Ünlü,yazılı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İşverenlerimiz ve primini kendisi ödeyen sigortalılarımız taksit ödemelerini bankalar vasıtasıyla ve internet bankacılığı ile ödeyebilecekleri gibi kurumumuz internet sitesinden 'e- SGK, İşveren kart ile ödeme' menüleri aracılığıyla kredi kartı veya banka kartı ile de ödeyebileceklerdir. Yapılandırma kapsamındaki taksitlerinin tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödemek isteyen işverenlerimiz ve sigortalılarımız, ödeme planları ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce peşin ödeme başvurusuna çevrilip, peşin ödeme planı oluşturularak ödeyebilirler.

Mutlaka Ödenmesi Gerekiyor

Cari dönem primleri ile birlikte bugün mutlaka ilk taksitin ödenmesi gerekmektedir. 7143 sayılı yasa gereği 31 Ekim' de 2 inci taksitin yapılandırmanın bozulmaması için mutlaka ödenmesi gerekmektedir.” 
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Ekonomi
Müdür Ünlü Uyardı; Bugün Son Gün!
Müdür Ünlü Uyardı; Bugün Son Gün!
Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Ünlü, borç yapılandırmalarında ilk taksit ödeme süresinin bugün (31 Ağustos 2018) sona erdiğini hatırlattı.
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4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
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10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
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12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
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14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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