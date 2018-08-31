Dağ; Sıkıntılı Süreç Sona Erdi

Eski Yazılım Talepleri Karşılayamadı

Yaklaşık 2 yıldır Şanlıurfadaki tüm hastanelerde kullanılmaya başlayan HBYS programı olan sisoft, programdaki eksiklikler ve taleplerin karşılanamaması neticesinde mahkeme kararıyla ihalesi iptal edilerek eski sistem olan Fonet yazılım sistemine geçilmesine karar verilmişti.Dün gece geç saatlere kadar çalışanlarımızın uzun uğraşları sonucu hastanedeki bütün bilgisayarlara kurulumu yapılarak eski sisteme geciş islemleri tamamlandı.Konuyla ilgili demeç veren Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim V. Dr. İdris Dağ şunları söyledi;dedi.