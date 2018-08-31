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Bu haber 31 Ağustos 2018 14:30:11 Tarihinde eklenmiştir.

Dağ; Sıkıntılı Süreç Sona Erdi

HBYS programı olan sisoft, programdaki eksiklikler ve taleplerin karşılanamaması neticesinde iptal edilerek Fonet yazılım sistemine geçilmesine karar verilmişti.

Dağ; Sıkıntılı Süreç Sona Erdi

Yaklaşık 2 yıldır Şanlıurfadaki tüm hastanelerde kullanılmaya başlayan HBYS programı olan sisoft, programdaki eksiklikler ve taleplerin karşılanamaması neticesinde mahkeme kararıyla ihalesi iptal edilerek eski sistem olan Fonet yazılım sistemine geçilmesine karar verilmişti.

Dün gece geç saatlere kadar çalışanlarımızın uzun uğraşları sonucu hastanedeki bütün bilgisayarlara kurulumu yapılarak eski sisteme geciş islemleri tamamlandı. 

Eski Yazılım Talepleri Karşılayamadı

Konuyla ilgili demeç veren Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim V. Dr. İdris Dağ şunları söyledi; "Hastanelerde kullanılan HBYS sitemi artık taleplere cevap veremez hale gelmişti sıkıntılı bir süreci hep birlikte atlattık, önceden kullandığımız ve tüm  çalışanlarımızın bilmesine rağmen eğitimlerini tekrar verdigimiz program olan Fonet yazılımına geçtik. Gece geç saatlere kadar çalışan personellerimize bizlerde eşlik ederek sağlıklı ve hızlı bir geçiş olmasını sağladık. Önceki verilerin kaybolmadan yüklenmesi için biraz zamana ihtiyacımız olacak, bu anlamda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor yeni programın hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
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Sağlık
Dağ; Sıkıntılı Süreç Sona Erdi
Dağ; Sıkıntılı Süreç Sona Erdi
HBYS programı olan sisoft, programdaki eksiklikler ve taleplerin karşılanamaması neticesinde iptal edilerek Fonet yazılım sistemine geçilmesine karar verilmişti.
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