Hilvan'da Haşereyle Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Her Yıl Yapılıyor

Hilvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından her yıl düzenli olarak Hilvan merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların sağlığını tehdit eden sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele çalışmalarına devam etti. Vatandaşların taleplerini dikkate alarak çalışmalarını yoğunlaştıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde insan sağlığını tehdit eden sivrisinek ve haşerelere karşı halkımızın evlerinde ve açık alanlarda daha rahat zaman geçirebilmesi için ekiplerimiz gece geç saatlere kadar ilaçlama çalışması yapmakta çalışmalarımızı öncelikle larvaların üreme alanları olan ahır ve rögar alanlarında yoğunlaştırdık. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru bizim için çok önemli çalışmalarımız programlı bir şekilde devam edecek ifadelerine yer verdi.