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Bu haber 31 Ağustos 2018 11:30:02 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba’ya Koruma Ordusu

Önceki dönemin Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yıllardır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı da yaptığı memleketi Şanlıurfa’da koruma ordusuyla geziyor.

Fakıbaba’ya Koruma Ordusu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, önceki dönemin Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yıllardır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı da yaptığı memleketi Şanlıurfa’da koruma ordusuyla geziyor.

Yerel seçimlerin startının verildiği şu günlerde Şanlıurfa'daki ziyaretlerini sıklaştıran Fakıbaba, önceki gün doğup büyüdüğü ilçe olan Birecik'e geldi. Fakıbaba'nın, diğer gezileri boyunca yanından ayrılmayan korumalarının Birecik'teki temasları sırasında da etrafında oldukları ve Fakıbaba'nın çevresinde adeta kuş uçurtmadıkları dikkati çekti. 24 Haziran seçimleri önceki katıldığı bir TV programında aday listelerine olan tepkiler üzerine söylediği “Çok de şeyimde değil” ifadesi büyük tepki gören Fakıbaba'nın koruma ordusuyla gezmesini ise Şanlıurfalı vatandaşlarca manidar karşılandı.

Şanlıurfalılar, “Burası Fakıbaba'nın kendi memleketi ve AKP'nin en güçlü olduğu yer. Fakıbaba, neden korkuyor ki bu kadar korumayla geziyor anlamış değiliz” ifadesini kullandı.
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Fakıbaba’ya Koruma Ordusu
Fakıbaba’ya Koruma Ordusu
Önceki dönemin Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yıllardır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı da yaptığı memleketi Şanlıurfa’da koruma ordusuyla geziyor.
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