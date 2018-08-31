İşte Tokinin Urfa Projesi

Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Şanlıurfa’da “Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında inşa edilecek 120 iş yeri, 34 dükkân ve 58 konutun ihalesi yapıldı.28 Ağustos 2018, Salı günü gerçekleştirilen ihale kapsamında iş yeri, dükkân ve konutların yanı sıra altyapı ve çevre düzenleme işi de yer alıyor.TOKİ ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanmış olan muhtelif tarihli protokoller kapsamında başlatılan “Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” ile şehir merkezinde yaklaşık 37,5 ha alanda bulunan köhnemiş, fonksiyonunu yitirmiş yapıların bulunduğu alanların, yenilerek kente kazandırılması amacıyla alanda hak sahipleri ile konut ve iş yeri karşılığı uzlaşma görüşmeleri yürütüldü.Uzlaşma görüşmeleri akabinde kentsel tasarım projesine göre 1. etap kapsamında 3 bölüm halinde planlama yapıldı. 2015 yılında ihalesi gerçekleştirilen 1. etap 1. bölümde; 6 adet işyeri, 88 adet ofis ve 463 adet dükkânın inşaatları tamamlanma aşamasına geldi.Bugün gerçekleştirilen 1.etap 2.bölüm; 120 adet işyeri ve 8 adet dükkân ile 1.etap 3. bölüm; 58 adet konut ve 26 adet dükkân ihalesi ile “Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında 1.etap çalışmaları tamamlanmış olacak.Modern mimari tarzda inşa edilecek projeyle; sosyal donatıları, peyzajı, otoparkları ile çağdaş, güvenli bir çalışma ve yaşam alanı oluşturuldu.TOKİ, plansız yapılaşma sonucunda şehir merkezlerinde kalan ve imajını bozan, şehrin dokusunu tehdit eden, sağlıksız, ihtiyaca cevap veremeyen sanayi sitelerinde de kentsel dönüşüm projeleri uygulayarak şehirlerimizi arındırmaya devam ediyor.