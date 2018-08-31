DAP Gübresine İkinci Rekor Zam

1 Ay İçinde ikinci Zam

Doların yükselmesi ürün fiyatlarının artışına da sebep oldu. yiyecek içecek sektörlerinde gramajların düşüp fiyatların arttı. Rekor zam ise Dap gübresinden geldi.bir aya içinde ikinci zamma maruz kalan dap gübresi, çiftçileri zor durumda bırakacak. Kilo fiyatı 85 TL olan Dap gübresi dünden itibaren Tarım Kresi Kooperatifinde 175 TL’ye yükseldi.