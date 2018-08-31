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Bu haber 31 Ağustos 2018 08:48:24 Tarihinde eklenmiştir.

Doların Yükselişine Kızdı Soyadını Değiştirdi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Ferhat Dolar, ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı ekonomik yatırımlar ve son dönemde dolar kurundaki ani yükselişten dolayı soyadını 'Dalar' olarak değiştirmek üzere İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvurdu.

Doların Yükselişine Kızdı Soyadını Değiştirdi

Dalaman’da elektrik tamir işleri yapan Ferhat Dolar, dolar kurundaki ani yükselişe tepki için soyadını değiştirmeye karar verdi.
 

Dolar Olan Soyadını Değiştirdi

Ferhat Dolar, dün Dalaman İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvurup, soyadının ‘Dalar’ olarak değiştirilmesi talebinde bulundu. Nüfus Müdürlüğü’nden çıkışta yaptığı açıklamada Ferhat Dolar, “ABD’nin Türkiye’ye karşı tutumunu kabullenemiyorum. Çevremdeki bazı kişilerin ‘Dolar’ olan soyadım nedeniyle rencide edici eleştirilerde bulunmalarından rahatsız oluyorum. ‘Dolar’ın başına vurun düşsün’, ‘Dolar, bugün uçuyorsun’ gibi sözlerle soyadımla dalga geçilmesini rencide edici bulduğum için de ‘Dalar’ olarak değiştirme gereği duydum” dedi.
 
 

Dolarım Yok Ama Değiştirecek Soyadım Var

Ferhat Dolar, hayatı boyunca dolar birikimi olmadığını da belirterek, “Dolarım yok ama değiştirecek soyadım var. Onu da değiştiriyorum” diye konuştu. Ferhat Dolar’ın başvurusuyla ilgili daha sonra karar verileceği belirtildi.
 
 
 
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